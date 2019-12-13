3 محكمين لـ جائزة عصام السيد بـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

اختارت ادارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في نسخته الخامسة، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، 3 من المسرحيين أصحاب الخبرات والتجارب المميزة في المسرح المصري؛ لتحكيم جائزة عصام السيد، لتتشكل اللجنة من الفنانة الدكتورة رانيا فتح الله، والكاتبة المسرحية رشا عبدالمنعم، والمخرج الشاب الدكتور محمد الشافعي.



وبدأت اللجنة عملها بمجرد فتح باب التقدم لتلك المسابقة في نسختها الثانية التي من أهم أهدافها تشجيع حركة المسرح الشبابى ودعم المخرجين أصحاب التجارب الأولى ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات الشباب بجمهورية مصر العربية " شمالا وجنوبا –شرقا وغربا ".



والمسابقة مفتوحة أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى فى مجال الإخراج المسرحى على ألا يتجاوز العمل (التجربة الثالثة للمخرج) إن كان هاويا أو (التجربة الاولى) إن كان محترفا وألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35) سنة فى شهر أبريل 2020، وأن يكون المخرج مصرى الجنسية، وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة، وألا يكون منقولا من عمل آخر، وأن يتميز العمل بالتكامل تمثيلا وإخراجا وديكورا وموسيقى، وتفضل الاعمال ذات الصلة بمجتمعها، والتى تحمل همًّا.



وتقبل جميع الأعمال سواء كانت انتاجا مستقلا أو جامعيا أو حكوميا أو اى جه،ة وبقية شروط المسابقة اعلن عنها من قبل، ومطروحة علي الصفحة الرسمية للمهرجان على فيس بوك وعلي الموقع الرسمي.



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ إلى ٧ أبريل 2020، وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري.



ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف.