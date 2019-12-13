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توك شو

مصطفي بكري: السراج أجر الأراضي الليبية للمستعمر التركي..فيديو

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:34 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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توك شو
قال الإعلامي "مصطفى بكرى"، عضو مجلس النواب، إن السراج أجر الأراضي الليبية للمستعمر التركي، حتى يستطيع "أردوغان" وضع جنوده على الأراضي العربية.

وتابع "مصطفي بكري"، خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الجيش الليبي يتخذ خطوات جادة لتحرير الأراضي الليبية من دنس الإرهاب الغاشم، مؤكدا "أن الجيش الليبي الحر اقترب لتطهير العاصمة طرابلس".


طالب الإعلامي "مصطفى بكري"، عضو مجلس النواب، الشعب الليبي الحر بمقاومة ذلك العدوان الإرهابي علي بلادهم، ودعم جيشهم الحر.

وتابع الإعلامي "مصطفى بكري"، عضو مجلس النواب، أن الأنباء تتوالى عن هروب عدد كبير من قيادة تلك الجماعات الإرهابية علي أراضي ليبيا الشقيقة.
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