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فن

بفستان أزرق .. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:01 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
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محمد بدران
نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة جديدة لها من خلال حسابها على موقع انستجرام.


وتألقت الفنانة الشابة هنادي مهنا، بإطلالة شتوية، مرتدية فستانا باللون الأزرق، نالت إعجاب متابعيها.


وتميزت الفنانة هنادي مهنا، بوضع مكياج بالألوان الفاتحة التي تماشت مع لون بشرتها ووضعت احمر الشفاه باللون البينك، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة مميزة.


وشاركت هنادي مهنا، خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، وتجسد من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.


مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنا، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.


وتستعد النجمة هنادي مهنا، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبرى فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضة خلال الأيام القليلة.

بفستان أزرق .. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة
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