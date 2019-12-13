بعد الفوز الكبير .. جونسون يعلن موقفه من انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحدث مع زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورجيون، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا بفوزه بأغلبية مريحة من مقاعد مجلس العموم البريطاني في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس.



وأضافت القناة أن جونسون أعرب لستورجيون عن رفضه إجراء استفتاء ثان حول انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، بعدما صوت الاسكتلنديون بهامش أغلبية ضئيل لصالح البقاء تحت التاج البريطاني في استفتاء أجري عام 2016.



يحتفل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم بانتصار مدو، أحرزه بعد فوز حزبه المحافظين بأغلبية كبيرة من مقاعد مجلس العموم في انتخابات تشريعية مبكرة أُجريت أمس، وجعلت منه أقوى رئيس وزراء من حزب المحافظين منذ عهد رئيسة الوزراء السابقى مارجريت تاتشر في الثمانينات.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ألحق جونسون هزيمة فادحة بمنافسيه، وعلى رأسهم زعيم حزب العمل جيريمي كوربن ورئيسة حزب الديمقراطيين الليبراليين جو سوينسون، اللذان أعلنا التنحي عن رئاسة حزبيهما بعد الخسارة الكبيرة التي مُنيا بها.



وقال جونسون في اول خطاب جماهيري له بعد الفوز صباح اليوم إن حزب المحافظين غير خريطة السياسة البريطانية، مضيفًا "لقد فزنا بأصوات وثقة ناخبين لم يصوتوا من قبل قط لحزب المحافظين وناخبين اعتادوا التصويت لأحزاب أخرى".

