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أخبار العالم

انتخابات بريطانيا.. جونسون بعد الفوز: نمتلك سلطة قوية الآن

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن حزب المحافظين بات يمتلك سلطة قوية بعد فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة وفقًا للمؤشرات الأولية.

وأضاف جونسون: " يبدو أن الحكومة الحالية التابعة لحزب المحافظين فازت بولاية جديدة، وسنركز على أولويات الشعب البريطاني وهي الخروج من الاتحاد الأوروبي".

ومنذ قليل، أعلن زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، أنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مستقبلية واصفًا نتيجة الانتخابات بـ"مخيبة الآمال".

والخميس، أظهر استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل، مما سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر يناير.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد إيبسوس/موري فإن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعدا لحزب العمال، بعدما كان الحزب يأمل بأن يحقق انتصارا يمكنه من إعادة التفاوض على اتفاق الطلاق بين لندن وبركسل وطرح هذا الاتفاق في استفتاء يتضمن خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
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