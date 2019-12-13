بومبيو: سنواصل استخدام كل الوسائل لمواجهة تهديدات حزب الله

نقلت قناة "العربية" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تأكيده، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني في مكافحة الفساد والإرهاب .



وقال مايك بومبيو إن واشنطن فرضت اليوم عقوبات على شخصيتين مهمتين متورطتين بتمويل حزب الله، مضيفًا: "سنواصل استخدام كل الوسائل المتاحة لمواجهة تهديدات حزب الله".



وحذر وزير الخارجية الأمريكي، إيران، من رد حاسم؛ في حال أضرت بالمصالح الأمريكية في العراق.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شخصيتين لبنانيتين مرتبطتين بحزب الله، شملت تجميد حساباتهما.



وفي نهاية أغسطس الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على مصرف "جمّال ترست" في لبنان لدعمه الأنشطة المالية والمصرفية غير المشروعة لحزب الله.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن "جمّال ترست" له علاقة طويلة الأمد مع إحدى المؤسسات المالية الرئيسية في حزب الله، حيث يقدّم خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي لحزب الله ومؤسسة “الشهداء” والشركات التي يسيطر عليها المجلس التنفيذي لحزب الله.. سوء سلوك جمال ترست يقوض سلامة النظام المالي اللبناني".