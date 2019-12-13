أخبار النادي الأهلى | أول ظهور لـ كهربا بقميص الشياطين الحمر | خالد الغندور يهاجم الخطيب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
أول ظهور لـ كهربا بقميص النادي الأهلي | صور
نشر النادي الأهلي، أول صور للاعبه الجديد محمود عبد المنعم كهربا، بقميص الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد إتمام التعاقد معه بصفة رسمية.
بعد انضمامه لـ الأهلي.. كهربا يوجه رسالة إلى مؤمن زكريا
وجه محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثًا للنادي الأهلي، رسالة، إلى زميله مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول بالنادي.
الأهلي محرض.. تعليق مثير لـ خالد الغندور على انتقال كهربا للقلعة الحمراء
أكد الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي، هو من حرض محمود عبد المنعم كهربا، على الهروب من نادي الزمالك، في نهاية الموسم الماضي.
بعد توقيعه لـ الأهلي.. محمد فضل الله يكشف الطريقة الوحيدة لمنع تكرار سيناريو كهربا
كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية، عن الطريقة الوحيدة، لمنع الأندية للاعبيها من الهروب بطريقة قانونية.
أول ظهور لـ كهربا بقميص النادي الأهلي | صور
نشر النادي الأهلي، أول صور للاعبه الجديد محمود عبد المنعم كهربا، بقميص الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد إتمام التعاقد معه بصفة رسمية.
بعد انضمامه لـ الأهلي.. كهربا يوجه رسالة إلى مؤمن زكريا
وجه محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثًا للنادي الأهلي، رسالة، إلى زميله مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول بالنادي.
الأهلي محرض.. تعليق مثير لـ خالد الغندور على انتقال كهربا للقلعة الحمراء
أكد الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي، هو من حرض محمود عبد المنعم كهربا، على الهروب من نادي الزمالك، في نهاية الموسم الماضي.
بعد توقيعه لـ الأهلي.. محمد فضل الله يكشف الطريقة الوحيدة لمنع تكرار سيناريو كهربا
كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية، عن الطريقة الوحيدة، لمنع الأندية للاعبيها من الهروب بطريقة قانونية.