شاهد.. هنا الزاهد برفقة زوجها بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة هنا الزاهد مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي.



وظهرت هنا الزاهد، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار أثناء حضورها حفل توزيع الجوائز، مرتدية فستانا باللون الموف الفاتح متداخلا معه الموف الغامق من منطقة الخصر،بالقماش الشيفون وبفتحة من الامام من الساق.



اما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع الماكياج بالألوان الترابية، وتسريحة شعر ديل حصان.