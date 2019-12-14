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توك شو

متحدث الجيش الليبي يكشف آخر تطورات الأوضاع في البلاد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:07 ص
احمد المسمارى
احمد المسمارى
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قسم التوك شو
قال أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، إن القوات الليبية بدأت في التقدم نحو العاصمة الليبية، حيث كان من أبرز أحداث اليوم إسقاط طائرة تركية حاولت الإغارة على القوات الليبية.

وأضاف أحمد المسمارى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن فايز السراج وصف الأحداث فى ليبيا بأنها صفر الأوهام.

وتابع الناطق بإسم القائد العام للجيش الليبي، قائلا: "خلي فايز السراج موجود في طرابلس وسيعرف عن أي صفر يتحدث"، موضحا أنهم يحاربون مليشيات متطرفة تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأشار الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، أن تلك العملية ضد المكونات الإرهابية وضد كل من يدعمهم، موضحًا أن التواجد التركي متركز في مصراتة، ومعتيقة.
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