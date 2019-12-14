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رياضة

خالد جلال: الأهلي لا يحتاج كهربا.. واللاعب ترك الزمالك في وقت قاتل .. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:13 ص
خالد جلال
خالد جلال
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محمد رشاد
أكد خالد جلال، المدير الفني السابق للزمالك، أنه غير راض عن ما فعله محمود عبد المنعم كهربا، بعد انتقاله رسميًا إلى صفوف الأهلي.

وأعلن أمير توفيق مدير التسويق بالقلعة الحمراء عن ضم محمود كهربا لصفوف الأهلي، لمدة 4 مواسم ونصف، على أن تبدأ مع بداية فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

وأضاف جلال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم": "غير راض عن ما فعله كهربا ورحيله عن الزمالك في توقيت قاتل جدًا في الموسم".

تابع: "كنا في حاجة لوجوده، والفريق كان يعتمد عليه بشكل كبير جدًا مع السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، وكان من الممكن أن ينهي الموسم ويرحل أو يتحدث مع مجلس إدارة الأبيض .

واختتم :" كهربا لا نختلف عليه، هو لاعب جيد جدًا وله خبرات دولية وشارك في كأس العالم مع منتخب مصر وعنصر مؤثر ، فنيًا الأهلي في هذا المركز لديه رمضان صبحي وحسين الشحات وأحمد الشيخ، ولم يكن في حاجة له في هذا التوقيت".
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