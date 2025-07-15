البترول: طرح مزايدة الكاولين والرمال الزجاجية يجذب 20 شركة 19 من القطاع الخاص

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المزايدة العلنية رقم (1) لعام 2024 لاستكشاف خامات الكاولين والرمال الزجاجية شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تقدمت 20 شركة، بينها 19 شركة من القطاع الخاص، بعدد 38 عرضًا لـ7 قطاعات.

وأوضح الوزير خلال كلمته في منتدى مصر للتعدين، الذي عُقد اليوم الثلاثاء أن هذا الإقبال يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين في سياسات الدولة المصرية الخاصة بخلق مناخ استثماري عادل وشفاف في قطاع التعدين.

وأشار إلى فوز شركات مثل "سابلكو مصر للخامات" و"شركة المناجم والمحاجر العربية" و"شركة إنكوم للخدمات البترولية" بقطاعات متعددة من خامات الرمال الزجاجية والكاولين في مناطق مختلفة من الصحراء الشرقية، وفقًا لنظام الإتاوة والضريبة.