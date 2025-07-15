وزير البترول: مصر تتبنى مبادرات التعدين الأخضر بالتعاون مع وزارة البيئة

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن إطلاق عدد من المبادرات الخاصة بـ"التعدين الأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة، في إطار التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية.

وجاء الإعلان خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى مصر للتعدين 2025، المنعقد اليوم الثلاثاء بحضور وزراء البيئة والطاقة وممثلين عن كبرى شركات التعدين العالمية.

وأعرب الوزير عن شكره للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على جهودها المستمرة لدعم التناغم بين متطلبات التنمية الصناعية والاقتصادية وضرورات الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحث الشركات العاملة على تبني ممارسات صديقة للبيئة والحد من البصمة الكربونية.

وأكد أن هذه المبادرات تأتي امتدادًا لجهود الوزارة في الانتقال الطاقي والتحول إلى التعدين المستدام، وتُعد عنصرًا محوريًا في بناء قطاع تعدين تنافسي ومتوافق مع المعايير البيئية العالمية.