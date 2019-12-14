موقف محمد صلاح.. يويفا يعلن هدف الجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن هدف الجولة السادسة بعد نهاية دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.



وجاء اختيار “يويفا” لهدف داني أولمو، نجم دينامو زغرب الكرواتي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف.



وتفوق هدف أولمو، على أهداف النجم المصري محمد صلاح وحسام عوار، وفيليبي أمام ريد بول سالزبورج، ولايبزيج، ولوكومتيف موسكو على الترتيب.



وكان هدف الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قد دخل ضمن قائمة الأهداف المرشحة لحصد لقب الأفضل خلال الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا التي اختتمت الأربعاء الماضي.