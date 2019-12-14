ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موقف محمد صلاح.. يويفا يعلن هدف الجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:46 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
محمد رشاد
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن هدف الجولة السادسة بعد نهاية دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.

وجاء اختيار “يويفا” لهدف داني أولمو، نجم دينامو زغرب الكرواتي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتفوق هدف أولمو، على أهداف النجم المصري محمد صلاح وحسام عوار، وفيليبي أمام ريد بول سالزبورج، ولايبزيج، ولوكومتيف موسكو على الترتيب.

وكان هدف الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قد دخل ضمن قائمة الأهداف المرشحة لحصد لقب الأفضل خلال الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا التي اختتمت الأربعاء الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سالزبورج ضد ليفربول.. صراع التأهل يشعل المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

صلاح ورفاقه في خطر.. ليفربول مهدد بالطرد من دوري أبطال أوروبا

سالزبورج ضد ليفربول.. محمد صلاح يرفض هدايا ماني ويهدر ثالث أخطر كرة في المباراة

دوري الأبطال .. محمد صلاح يقود ليفربول بهدف إعجازي للتأهل إلي دور الـ 16 على حساب سالزبورج

بالأرقام .. سجل أهداف محمد صلاح طوال مسيرته الكروية قبل الوصول إلى الـ 200 هدف

بعد هدفه في شباك سالزبورج.. رقم قياسي مميز يحققه محمد صلاح

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لمقتل السعودي راجح الحارثي قتيل النزهة | تفاصيل

إصابة جيوفينكو بنزلة معوية | صدمة للهلال السعودي قبل مواجهة الترجى التونسى فى كأس الأندية

فى عيد ميلاد شريف عبد المنعم .. حادث غير حياته من لاعب كرة لممثل وتزوج فنانة معتزلة

شاهد| عمرو أديب يبكى على الهواء

بديل للأدوية | 5 فواكه يجب تناولها في فصل الشتاء

الإمارات ترد على حملة مقاطعة منتجاتها

AdvertisementS

أخبار النادي الأهلى | أول ظهور لـ كهربا بقميص الشياطين الحمر | خالد الغندور يهاجم الخطيب

فايلر يستبعد علي معلول من مباراة حرس الحدود بالدوري

أخبار الزمالك | أول قرار من الأبيض بعد صفعة كهربا | كواليس التفاوض مع كريم العراقي

وليد صلاح الدين: كهربا لن يلعب مع الأهلي في الوقت الحالي

أول ظهور لـ كهربا بقميص النادي الأهلي | صور

متعود على كدا.. طارق يحيي: الأهلي خطف كهربا بكوبري البرتغال.. فيديو

مصطفى يونس: الزمالك لا يجيد القوانين.. والأهلي ترك السعيد وخطف كهربا بذكاء

موقف محمد صلاح.. يويفا يعلن هدف الجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا

إصابة جيوفينكو بنزلة معوية | صدمة للهلال السعودي قبل مواجهة الترجى التونسى فى كأس الأندية

أخبار الرياضة اليوم | موقف كهربا القانوني بعد الانتقال للأهلي | خالد الغندور يهاجم الشياطين الحمر

خالد جلال: الأهلي لا يحتاج كهربا.. واللاعب ترك الزمالك في وقت قاتل .. فيديو

وليد صلاح الدين: حازم إمام أفضل من حمدي النقاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال الأنوثة.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

بـ كرافت جلد | إيمان العاصي بإطلالة غريبة أمام المرآة

حاول التصدي لعملية سطو على متجر فوضع نفسه في موقف محرج.. صور