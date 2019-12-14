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أخبار البلد

شاهد..شباب العالم من شرم الشيخ: مصر آمنة والشائعات تظلمها وسنعود مجددا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:44 ص
محررة صدى البلد في
محررة صدى البلد في منتدى شباب العالم
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من شرم الشيخ - شروق ابراهيم
قبل ساعات من انطلاق الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم، التقى موقع صدى البلد بشباب من جنسيات مختلفة جاءوا من بلادهم خصيصا لارض السلام شرم الشيخ حيث تلتقي الحضارات للمشاركة في الحدث الذي تتناقل من خلاله الافكار المبتكرة والمختلفة عن طريق شباب من جميع انحاء العالم.

وقالت Khanh Nguyen من فيتنام إنها تعرفت على منتدى شباب العالم من خلال منشور لأحد أصدقائها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، لافتة الى انها اعجبت كثيرا بفكرته لان هناك تعبير عن الاراء بشكل راقي وفرصة للتعرف على حضارات وثقافات جديدة.

واضافت Khanh Nguyen التي تبلغ من العمر ٢٢ عامًا وتعمل في مجال تحليل البيانات انها هذه المرة الاولى التي تزور فيها مصر ورأتها بلد تحمل الكثير من مفاهيم السلام، لافتة الى انها احبت الاجواء والشعب لانه ودود ولطيف.

وأكدت أن مصر عكس ما يروج لها المغرضون في الخارج فهي بلد امنة وسالمة ولا يوجد بها اي شكل من اشكال الخطر، مصرحة :"انا ساعود مجددا لاتجول مصر باكملها.

وتابعت :" اهمية منتدى شباب العالم اننا كشباب يمكننا ان نتشارك افكار وثقافات ووجهات نظر مختلفة وفي نطاق واسع".

ومن فيتنام ل سلطنة عمان مع الشاب فيصل الذي يدرس العلوم السياسة ، الذي صرح انه قام بالتسجيل في منتدى شباب العالم عبر الانترنت عندما تطلع عليه عبر سوشيال ميديا، لافتا الى ان الدورة الثانية من منتدى الشباب العالم جذبت انتباه.

وشدد فيصل ان منتدى شباب العالم على طراز عالمي وهدفه يجمع الناس من جميع انحاء العالم ومن الممكن تكوين صداقات وايضا من منتدى يمكن الاستفادة من تجارب الاخرين.

واشار فيصل الى انه سوف يحرص على المشاركة في الدورات المقبلة من منتدى شباب العالم.
شاهد..شباب العالم من شرم الشيخ: مصر آمنة والشائعات تظلمها وسنعود مجددا
شاهد..شباب العالم من شرم الشيخ: مصر آمنة والشائعات تظلمها وسنعود مجددا
شاهد..شباب العالم من شرم الشيخ: مصر آمنة والشائعات تظلمها وسنعود مجددا
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