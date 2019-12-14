سالى عبد السلام تتألق بفستان أنيق عبر الانستجرام

حرصت الإعلامية سالى عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال ظهورها فى إحدى المناسبات.



تألقت سالى بإطلالة جذابة، حيث أرتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة من توقيع مصممة الأزياء سماح مهران، وأتسم التصميم ببعض النقوات التى جمعت بين اللون الفضى و الأسود.



ووضعت لها خبيرة التجميل منى إسماعيل مكياجا جذابا مرتكزاعلى الألوان التى كشفت عن جمالها، فيما أعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، وتزينت بأقراط أنيقة زادت من جمال إطلالتها.

