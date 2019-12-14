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منوعات

طفلة تدخل قائمة النساء الأكثر تأثيرا في العالم.. تعرف عليها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بسنوات عمرها القليلة ومواقفها التي تتخطى مراحلها العمرية بعقود استطاعت "جريتا ثنبيرج" أن تلحق بذيل قائمة السيدات الأكثر تأثيرًا في العالم خلال 2019، في قائمة مجلة "فوربس".

بدأت مشاغبات ومواقف "جريتا" تظهر بوضوح عام 2018، عندما تغيبت عن مدرستها لحضور الاحتجاجات الخاصة بتغيرات المناخ خارج البرلمان السويدي.

فقد اختارت ابنة الـ 16 عامًا أن تكون شخصا مؤثرا منذ صغرها، ونجحت في أن تخطف أضواء وسائل الإعلام إليها، وكذلك أثرت بشكل كبير في وعي من هم في سنها.

وفي 20 سبتمبر الماضي، تحرك نحو 4 ملايين شخص للتظاهر من أجل التغيير المناخي، وكلهم تحركوا تحت قيادة "جريتا" والتي تعتبر أكبر مظاهرة في التاريخ.

كما رفضت الناشطة جائزة البيئة عام 2019، وقالت إن التحرك من أجل المناخ لا يحتاج أي جوائز، وفي الأمم المتحدة وقفت لتقول أمام قادة كبار: "تسرق أحلامي وطفولتي بكلماتك الفارغة".
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