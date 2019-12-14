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محافظات

محطة مياه بني أحمد الشرقية بالمنيا تحصل على شهادة T.S.M العالمية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:16 م
محطة مياه بنى احمد
محطة مياه بنى احمد الشرقية
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ايمن رياض
أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا حصول محطة مياه بنى احمد الشرقية على شهادة tsm فى الجودة وذلك في إطار التوجهات العامة للدولة وتعليمات المحافظ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالاهتمام بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.

وقال الشهاوى إن شهادة Technical Sustainable Management هي شهادة المانية الاصل متخصصة بالسلامة والصحة المهنية وتم تمصيرها بمعرفة الشركة القابضة وتوسيع مجال التفتيش ليشمل أيضا (التشغيل والصيانة وجودة المياه و الموارد البشرية) بالمحطات والشبكات مياه وصرف صحي ويجري تجهيز المحطات واعدادها للتفتيش وذلك من خلال تعديل سلوك العاملين للإيمان بأهمية عمل الصيانات الوقائية لتفادي الأعطال المفاجئة.

كما تشمل الشهادة تأمين العاملين بالمحطة من خلال رفع مستواهم التدريبي على تأمين المخاطر المحتملة من خلال وطريقة التعامل معها وأيضا معرفة حقوقهم وواجباتهم، ومراعاة المحافظة علي المعدات من خلال خطط للتشغيل التبادلي للمحطة والمتابعة الدورية لجودة المياه ويجري التفتيش من خلال مفتشين معتمدين من ادارة التفتيش بالشركة القابضة

وتعتبر محطة بني احمد الشرقية اكبر محطة بمحافظة المنيا وهي الشهادة العاشرة التي تحصل عليها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ليصبح اكثر من 80 % من انتاج محطات شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي ينتج من محطات حاصلة علي شهادة الادارة الفنية المستدامة.

وتضم قائمة المحطات الحاصلة على شهادة الجودة ( محطة مياه كدوان المرحلة الاولي – محطة مياه سلطانة المرشحة - محطة كدوان المرحلة الثانية – محطة مياه ديرمواس الجديدة – محطة مياه جنوب المدينة بأبوقرقاص – محطة علي باشا حلمي المرشحة – محطة برطباط المرشحة – محطة بني احمد المرشحة – محطة معالجة صرف صحي البرنسات بمطاي – محطة رفع صرف صحي وشبكة صفط الخمار ).

شهد حفل حصول المحطة علي الشهادة المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب وكيميائى عزمى راشد مدير عام السلامه والصحة المهنية ومنسق الشركة مهندس محمد عبد الحليم عبد الشافي والمكلف بتجهيز جميع محطات شركة المنيا للحصول علي الشهادة ومن الشركة القابضة لجنة الاعتماد بحضور مهندس عمرو عادل مدير إدارة التفتيش بالشركة القابضة ومهندسه ماجدة عزيز مفتش، معتمد بإدارة التفتيش والعاملين بالمحطة والشركة.
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