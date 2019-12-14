ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فوضى داخل قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم على عمر البشير.. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:25 م
عمر البشير
عمر البشير
Advertisements
رحيم يسري
قضت محكمة سودانية بالسجن 10 سنوات بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضايا فساد مالي، كما قضت المحكمة بالسجن عامين لعمر البشير عقب إدانته بالتعامل في النقد الأجنبي، حيث أمرت بإيداعه بمؤسسة إصلاح اجتماعية لمدة عامين ومصادرة المبالغ التي تم ضبطها معه.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن القاضي أمر بطرد أسرة البشير وأنصاره عقب هتافهم داخل قاعة المحكمة.

ونشر نشطاء سودانيون مقطع فيديو يبين فوضى داخل قاعة المحكمة وخروج المتواجدين في القاعة، حيث أكدت وسائل إعلام سودانية أن أنصار البشير أثاروا الفوضى في جلسة النطق بالحكم على خلفية اتهامات بالفساد.

كما شهدت قاعة المحكمة فوضى، حيث قاطع أنصار البشير وهيئة الدفاع القاضي بالصراخ، مما دفعه لأن يأمر بإخراج المتواجدين في القاعة.

وصرح البشير لقناة "العربية" قائلا: "لا تعليق لدي على حكم القاضي".

من جانبها، أكدت هيئة الدفاع أن الرئيس السوداني المعزول لم يستلم أي مبالغ مالية، حسبما أكدت وسائل إعلام سودانية.

كما شككت هيئة الدفاع في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمة البشير.

وكانت المحكمة في العاصمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

ووصل الرئيس المعزول إلى قاعة المحكمة، حيث بدأ القاضي بتوجيه التهم إليه، فيما تترقب العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، السبت، جلسة النطق بالحكم على البشير، في الوقت الذي كثفت قوات عسكرية انتشارها في طرق العاصمة.

وشهدت الخرطوم منذ صباح السبت انتشارا عسكريا مكثفا في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحديد موعد النطق بالحكم في قضية البشير

بعد قرار حل الحزب.. البشير يقبّل رءوس أفراد نظامه المسجونين

البشير يصل المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم عليه

محاولة هروب من سجن البشير.. وتشديدات أمنية قبل الحكم على الرئيس المعزول

لتورطه في قضايا فساد.. السجن 10 سنوات لرئيس السودان السابق عمر البشير

السجن عامين للبشير في قضية النقد الأجنبي.. وطرد أنصاره من داخل المحكمة

ترشيحاتنا

شاهد.. مي سليم تشعل إنستجرام بسبب رشاقتها الزائدة

بفستان ومجوهرات.. ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

أسعار الأسماك والجمبرى في الأسواق اليوم السبت

خناقة بين ايتن عامر وياسمين الخطيب بسبب نجم الأهلى

في عيد ميلاد اللمبي محمد سعد.. شاهد أول ظهور له على الشاشة

أمطار تصل لحد السيول.. تعرف على درجات الحرارة غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أناقة فستان هنا الزاهد فى أحدث ظهور لها

خست تانى.. فهرية أفجان تستعيد رشاقتها بعد شهور من ولادتها

لو مش عارفة تلبسى إيه.. بالصور موضة أزياء شتاء 2020 لـoversized