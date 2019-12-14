فوضى داخل قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم على عمر البشير.. فيديو

طرد الزاحفون (الكيزان) خارج

المحكمة بعد👇#بل_الرئيس_المخلوع_البشير

بعامين في قضية النقد الاجنبي والفساد المالي

ولسه ماشين في القضاية نمد #عام_ثوره_ديسمبر_الاول pic.twitter.com/tR31kG1RNg — آلَلَهِمِـ آرَحً ـمِـ شّـهِدُآ آلَوُطٌـنٌ (@rami_6_) December 14, 2019

قضت محكمة سودانية بالسجن 10 سنوات بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضايا فساد مالي، كما قضت المحكمة بالسجن عامين لعمر البشير عقب إدانته بالتعامل في النقد الأجنبي، حيث أمرت بإيداعه بمؤسسة إصلاح اجتماعية لمدة عامين ومصادرة المبالغ التي تم ضبطها معه.وذكرت وسائل إعلام سودانية أن القاضي أمر بطرد أسرة البشير وأنصاره عقب هتافهم داخل قاعة المحكمة.ونشر نشطاء سودانيون مقطع فيديو يبين فوضى داخل قاعة المحكمة وخروج المتواجدين في القاعة، حيث أكدت وسائل إعلام سودانية أن أنصار البشير أثاروا الفوضى في جلسة النطق بالحكم على خلفية اتهامات بالفساد.كما شهدت قاعة المحكمة فوضى، حيث قاطع أنصار البشير وهيئة الدفاع القاضي بالصراخ، مما دفعه لأن يأمر بإخراج المتواجدين في القاعة.وصرح البشير لقناة "العربية" قائلا: "لا تعليق لدي على حكم القاضي".من جانبها، أكدت هيئة الدفاع أن الرئيس السوداني المعزول لم يستلم أي مبالغ مالية، حسبما أكدت وسائل إعلام سودانية.كما شككت هيئة الدفاع في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمة البشير.وكانت المحكمة في العاصمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.ووصل الرئيس المعزول إلى قاعة المحكمة، حيث بدأ القاضي بتوجيه التهم إليه، فيما تترقب العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، السبت، جلسة النطق بالحكم على البشير، في الوقت الذي كثفت قوات عسكرية انتشارها في طرق العاصمة.وشهدت الخرطوم منذ صباح السبت انتشارا عسكريا مكثفا في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.