مصرع مريضة نفسيا إثر سقوطها من أعلى شرفة دار رعاية ببني سويف

لقيت فتاة فى العقد الثالث من عمرها تعانى من مرض نفسي مصرعها اليوم السبت إثر سقوطها من الغرفة المخصصة لها بدار للرعاية بمدينة بنى سويف الجديدة.





تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بمصرع "إيمان . م . ع " 28 عاما، إثر سقوطها من الطابق الثالث بدار خاص للرعايا بمنطقة شرق النيل بمحافظة بنى سويف.





دلت التحريات الأولية أن المتوفاة محل إقامتها مركز ابشواى محافظة الفيوم وتقيم فى الدار منذ نوفمبر الماضى كونها تعانى من مرض نفسى مصحوب بقلق هستيرى.





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ولم يتهم "عطية . ع . م " 69 عاما، ترزي، مقيم بمركز أبشواي، بالفيوم، عم المتوفاة أحدا بالواقعة مرجحا إقبال الفتاة على الانتحار لمرضها عقب احتجازها بالدار بمفردها للعلاج.



