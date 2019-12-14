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حوادث

ضبط عاطل سرق مجوهرات من شقة موظف بالبساتين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:54 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط عاطل سرق مجوهرات من شقة موظف بالبساتين.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من موظف أبلغ باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (13 خاتم ، 3 دبله ، 5 حلق ) من داخل غرفة النوم الخاصه به ، ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها عاطل ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله سيارة وبحوزته عتله حديدية .

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله " سيئ النية " صاحب محل مصوغات .
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