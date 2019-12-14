أنيس البدري يقود هجوم الترجي أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

أعلن معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة الهلال السعودي، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في قطر.



وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الهلال كالتالي:



حراسة المرمى: معز بن شريفية



خط الدفاع: إلياس شتي - محمد اليعقوبي - عبد القادر بدران - سامح الدربالي



خط الوسط: عبد الرؤوف غيث - بونسوا موامي - فوسيني كوليبالي



خط الهجوم: حمدو الهوني - إبراهيما واتارا - أنيس البدري.



ويشارك الترجي التونسي في بطولة مونديال الأندية، بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2019.