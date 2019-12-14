أمير كرارة يعلن المشاركة فى ميدل بيست الرياض.. وتركي آل الشيخ يرد عليه

قرر الفنان أمير كرارة المشاركة فى حفل الميدل بيست الذى يقام فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، وفق فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



وعلق تركى ال الشيخ على الفيديو : "مستنياك يا أمير أنت والسقا وحماقى .. دا كدا هيبقى ميدل بيست أكشن".



وأعلن عدد من النجوم المشاركة فى حفل الديل بيست بعد أن أطلق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية حفل الميدل بيست أو "ألبس البندانة"على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر عقده فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.



وأعلن عدد من النجوم المشاركة فى الميدل بيست فى الرياض منهم أحمد حلمى وأحمد السقا وعمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد حماقى ومحمد هنيدى وشيكو وهشام ماجد.



ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص.



ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.