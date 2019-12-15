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تكنولوجيا

من الساعات إلى العدادات الرقمية.. شاومي تسيطر على سوق الأجهزة القابلة للارتداء

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:59 ص
رشا عبد الوهاب
ربما تهيمن شركة آبل Apple على سوق الأجهزة التي يتم ارتداؤها في الولاياات المتحدة مثل الساعات والعدادات الرقمية ونظارات الواقع الافتراضي، لكن الأمور تسير بشكل مختلف في الجانب الآخر من العالم، حيث تسيطر شركة شاومي Xiaomi على آسيا.

وكشف شركة كاناليس السنغافورية، وهي شركة متخصصة في تحليل سوق التكنولوجيا على المستوى العالمي، عن أن العملاق الصيني شاومي يعتبر محركا أساسيا في النمو العالمي.

وذكرت أن شحنات الأجهزة التي يتم ارتداؤها نمت بنسبة 65% في الربع الثالث من العام الحالي، حيث تصدرت شاومي قائمة الشركات المصدرة، حيث وادت مبيعاتها بنسبة 74% بالمقارنة مع العام الماضي.

وهذا يعطي الشركة 27 ٪ من إجمالي السوق العالمي للأجهزة القابلة للارتداء، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.

وكانت الأسعار المنخفضة هي مفتاح نجاح الشركة، والتي ساعدت في نمو الشحنات في الصين بنسبة 60 ٪ بشكل عام.

كما نجحت الشركة في منافسة خصومها مثل سامسونج Samsung وفيتبيت Fitbit، حيث قدمت مبيعاتها بأسعار منخفضة لتشجيع المستهلكين في آسيا.

كما شهدت هواوي Huawei نموا كبير خلال الربع الثالث من 2019، حيث زادت مبيعاتها بنسبة 243%، وذلك بسبب مبيعاتها في موطنها الأصلي الصين.

حتى آبل Apple تقدم أجهزة منخفضة التكلفة عن طريق الاحتفاظ بساعات Apple النموذجية القديمة، لتصل إلى 200 دولار، وتستمر أجهزة الشركة المتميزة الجديدة في الهيمنة.
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