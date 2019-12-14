بعد رحلة العلاج .. لحظة عودة تركي آل الشيخ إلى السعودية .. شاهد



ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص.



ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.

نشر المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف عن عودته إلى المملكة العربية السعودية بعد خضوعه لرحلة علاج خلال الأيام الماضية.وعلق تركى ال الشيخ قائلا : "رجعت الرياض، باقي 4 أيام على ميدل بيست، فيه أكثر من 100 Dj وفنان عالمي، غير المطاعم والمتاجر العالمية، وراشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وعمرو دياب ومحمد حماقي ونجوم آخرين في ريمكسات عالمية".