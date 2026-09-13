إخماد حريق داخل شقة تستخدم مخزنًا بمحطة الرمل في الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع، اليوم، داخل شقة تستخدم مخزنًا للبضائع بعقار في منطقة محطة الرمل، بدائرة قسم شرطة العطارين، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بعقار بشارع سعد زغلول، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين اندلاع النيران داخل الشقة المستخدمة مخزنًا بعقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية.

ورجحت المعاينة الأولية أن يكون ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى باقي طوابق العقار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.