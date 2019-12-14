انطلاق حفل افتتاح فعاليات منتدى شباب العالم 2019

انطلقت مساء اليوم السبت فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقاعة الرئيسية بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ.



وشهد الحفل الافتتاحي إطلاق أغنية "الحضارة يعني مصر" التي تعبر عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم، والتي تم التركيز عليها منذ العام الماضي 2018 وتستمر هذا العام كمحور لفعاليات المنتدى في نسخته الثالثة 2019، وهي فكرة الأعمدة السبعة للحضارة المصرية، وهي رؤية مستوحاة من كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للكاتب الدكتور ميلاد حنا.



وكما ورد بكتاب الدكتور ميلاد حنا وصف الأعمدة السبعة، العمود الأول: انتماء مصر الفرعونى، والعمود الثانى: انتماء مصر اليونانى والرومانى، والعمود الثالث: انتماء مصر القبطى، والعمود الرابع: انتماء مصر الإسلامى، والعمود الخامس: انتماء مصر العربى، والعمود السادس: انتماء مصر للبحر المتوسط، والعمود السابع: انتماء مصر الأفريقى.



كما القي خلال الحفل الافتتاحي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة كلمة عبر الفيديو، كما تحدث كلا من "لي يونج"، المدير العام لمنظمة “اليونيدو UNIDO" التابعة للأمم المتحدة، و"جيسيكا كوكس"، أول كابتن طيار من ذوي الإعاقة في العالم، و"مايكل شيكواينني"، طفل مسلح سابقًا وحاليًا متحدث ملهم للقدرة عن خلق التغيير، وحليمة عدن أول عارضة أزياء عالمية محجبة، والطفل زين يوسف، محارب مرض السرطان.