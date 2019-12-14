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ثقافة

بعد تعرضه لأزمة صحية.. ابنة يوسف زيدان تكشف تفاصيل الحالة الصحية لصاحب رواية عزازيل

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:32 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
مازال الكاتب والروائي يوسف زيدان يرقد في العناية المركزة، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، وكشفت عنها الإعلامية ياسمين الخطيب.

ونشرت ياسمين الخطيب، صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر" وكتبت قائلة: "العزيز الغالي، أستاذي وصديقي ومرشدي الروحي، الدكتور يوسف زيدان تعرض لأزمة صحية اضطرته إلى البقاء بوحدة العناية المركزة".

وأضافت: "أرجو محبيه أن يغمروه بطاقاتهم الطيبة، على هيئة دعوات بشفاء عاجل.. سلامة قلبك يا يوسف".

من جانبها كشفت آية زيدان، ابنة الباحث والروائي الدكتور يوسف زيدان، في تصريحات صحفية، إن والدها من المرجح أن يخرج من العناية المركزة غدًا أو بعد غد، حسب ما يقرره الطبيب المعالج، مشيرة إلى أن حالته الصحية استقرت نسبيا، وأنه يزال تحت الملاحظة بوحدة العناية المركزة بمستشفى مصطفى كامل العسكري بالإسكندرية، مع منع الزيارة عنه".

وأضافت آية أن والدها تعرض لمتاعب صحية خلال الأيام الأخيرة، تزايدت حدتها صباح اليوم ما استدعى نقله إلى مستشفى مصطفى كامل العسكري بالإسكندرية، حيث تم عمل قسطرة وتركيب دعامة دوائية بالشريان الأورطي له، ونقل بعدها إلى وحدة العناية المركزة.

يوسف زيدان، روائي ومفكر، حصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم عام 1999، وصدر له حتى الآن أكثر من 70 كتابا، ومن أعماله الأدبية "النبطي، ظل الأفعي، حل وترحال، متاهات الوهم، واللاهوت العربي"، كما صدر له مؤخرًا كتب "شجون مصرية، شجون عربية، وشجون تراثية"، إضافة إلى كتاب "فقه العشق".

ونالت روايته الأشهر "عزازيل"، عدة جوائز عالمية بينها جائزة البوكر العربية 2009، وجائزة أنوبي 2012، وجائزة بانيبال 2013، إضافة إلى جائزة "عبدالحميد شومان" للعلماء العرب الشبان من الأردن، وجائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من الكويت.
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