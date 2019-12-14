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يضم أكثر من 7000 شاب.. أحمد موسى: منتدى شباب العالم الثالث هو الأضخم.. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:40 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة هو الأضخم لأنه يضم أكثر من 7 ألاف شاب من حول العالم.

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" غدا الأحد تبدأ جلسات ومناقشات منتدى شباب العالم".

وتابع:" الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في جلسات المنتدى والتي تتحدث عن التحديات التي تواجه العالم والذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الحكومة المصرية تستفيد من عقد مثل تلك النوعية من الجلسات للتعرف على أفكار شباب العالم لأن شباب العالم يشاركون في مختلف الجلسات و يطرحون أفكارهم في مختلف الجلسات حول مختلف القضايا".
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