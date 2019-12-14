يضم أكثر من 7000 شاب.. أحمد موسى: منتدى شباب العالم الثالث هو الأضخم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة هو الأضخم لأنه يضم أكثر من 7 ألاف شاب من حول العالم.



وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" غدا الأحد تبدأ جلسات ومناقشات منتدى شباب العالم".



وتابع:" الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في جلسات المنتدى والتي تتحدث عن التحديات التي تواجه العالم والذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الحكومة المصرية تستفيد من عقد مثل تلك النوعية من الجلسات للتعرف على أفكار شباب العالم لأن شباب العالم يشاركون في مختلف الجلسات و يطرحون أفكارهم في مختلف الجلسات حول مختلف القضايا".