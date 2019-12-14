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وزير التعليم العالي: قررنا إعادة النظر في المناهج التاريخية.. فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:54 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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هاني حسين
قال وزير التعليم العالى، إنه سيتم إعادة النظر في المناهج التاريخية التي يتم دراستها في المدارس بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم.

وأضاف وزير التعليم العالي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن دراسة التاريخ تشكل الإنسان المصري في الصغر وعلينا العمل على المناهج الدراسية قبل وأثناء الجامعة.

وأكمل وزير التعليم العالي:" علينا دراسة الحقبات المختلفة في تاريخ مصر والتاريخ يكتب بحقيقته، ولا يصح اجتزاء جزء معين من التاريخ"، مضيفا:" هناك مناهج لن يتم تغييرها مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا".

وتابع وزير التعليم العالي:" لدينا في جامعة الملك سلمان كلية السياحة والفنادق، وكلية العلوم، وكلية الترجمة وكلية العمارة والتصميم، وجامعة الملك سلمان في شرم الشيخ بها 4 كليات، وفرع الطور به 7 كليات ، وفرع رأس سدر به 4 كليات، ولدينا 57 برنامجا يتم تدريسها في جامعة
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