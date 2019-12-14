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أخبار البلد

نشاط رعوي مكثف بإيبارشية البحيرة في العيد الـ ٤٨ للأنبا باخوميوس

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:45 م
صدى البلد
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سامح سلام
شهدت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية الأيام الماضية نشاطًا رعويًّا مكثفًّا، حيث قام نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية وشيخ مطارنة الكنيسة القبطية، بالاحتفال بتخريج الدفعة الـ ٢٤ من طلبة كلية القديس أثناسيوس الرسولي الاكليريكية بدمنهور وفروعها في مرسي مطروح ومدينة السادات ومنطقة كنج مريوط وكذلك الدفعة الـ 20 لمعهدي الكتاب المقدس والألحان.

يأتي هذا بالتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعين لسيامة نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا للإيبارشية "١٢ ديسمبر ١٩٧١".

وفي السياق ذاته احتفلت مدرسة الكرمة للغات التابعة للإيبارشية، بالأنبا باخوميوس وذلك بعدة فقرات مناسبة، وكذلك فعل ١٨٠ من خدام التلمذة والتبعية من خريجي ودارسي برنامج اتبعني الذي تنظمه الإيبارشية منذ عدة سنوات.

كما ترأس القداس الإلهي بكنيسة مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور للمناسبة ذاتها شارك فيه مجمع كهنة الإيبارشية وأعداد كبيرة من الشعب.

يذكر أن الإيبارشية تقيم هذه الاحتفالات من خلال تأصيل محاور هامة لعام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ وهي: الوفاء والانتماء.
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