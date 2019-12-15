بسبب حمار .. مقتل 3 شباب في السعودية

بالتزامن مع حوادث الإبل السائبة على الطرق في السعودية باصطدام السائقين بها وتسببها في وقوع ضحايا الطرق لخروجها المفاجئ أمامهم، تسبب أمس الجمعة حمار سائب في مقتل 3 شباب.
وتسبب الحمار في انقلاب السيارة التي كانت تقل الشباب على الطريق بمحافظة بلقرن في السعودية بحسب صحيفة المرصد.
ظهر الحمار فجأة على الطريق أمام سيارة «هوندا أكورد» التي حملت 3 شباب على متنها مما تسبب في اصطدامهم به على طريق الطائف.
وطالب المواطنون والسكان، المسؤولين بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية السائقين من الظهور المفاجئ للحيوانات السائبة، مثل الجمال والكلاب الضالة.
وتسبب الحمار في انقلاب السيارة التي كانت تقل الشباب على الطريق بمحافظة بلقرن في السعودية بحسب صحيفة المرصد.
ظهر الحمار فجأة على الطريق أمام سيارة «هوندا أكورد» التي حملت 3 شباب على متنها مما تسبب في اصطدامهم به على طريق الطائف.
وطالب المواطنون والسكان، المسؤولين بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية السائقين من الظهور المفاجئ للحيوانات السائبة، مثل الجمال والكلاب الضالة.