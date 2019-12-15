بسبب حمار .. مقتل 3 شباب في السعودية

بالتزامن مع حوادث الإبل السائبة على الطرق في السعودية باصطدام السائقين بها وتسببها في وقوع ضحايا الطرق لخروجها المفاجئ أمامهم، تسبب أمس الجمعة حمار سائب في مقتل 3 شباب.



وتسبب الحمار في انقلاب السيارة التي كانت تقل الشباب على الطريق بمحافظة بلقرن في السعودية بحسب صحيفة المرصد.



ظهر الحمار فجأة على الطريق أمام سيارة «هوندا أكورد» التي حملت 3 شباب على متنها مما تسبب في اصطدامهم به على طريق الطائف.



وطالب المواطنون والسكان، المسؤولين بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية السائقين من الظهور المفاجئ للحيوانات السائبة، مثل الجمال والكلاب الضالة.