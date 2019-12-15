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أخبار العالم

بقوة 5.3 ريختر.. هزة أرضية تضرب إندونيسيا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:15 ص
مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن هزة أرضية بلغت شدتها 5.3 على مقياس ريختر ضربت جزيرة إندونيسية.

وأوضحت الصحيفة أن مركز الزلزال كان شمال غربي جزيرة لايوي بإقليم مالوكو الشمالية بإندونيسيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 57 كيلومترًا عن شمال غربي جزيرة لايوي.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو خسائر مادية.
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