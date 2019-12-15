في عيد ميلاد زكى فطين عبد الوهاب.. حقيقة اعتراض ليلى مراد على زواجه من سعاد حسني

يحتفل اليوم الفنان زكى فطين عبد الوهاب بعيد ميلاده الـ 85، الذى بدأ حياته كمساعد مخرج ، ثم اتجه إلى مجال التمثيل ليحقق العديد من النجاحات، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:



1- نجل المخرج فطين عبد الوهاب والفنانة الراحلة ليلى مراد.



2- بدأ عمله مساعد مخرج بفيلم أهل القمة.



3- نشأت فى تلك الفترة علاقة حب مع الفنانة سعاد حسنى وتزوجها لمدة 6 شهور .



4- قال إن والدته ليلى مراد لم تعترض على تلك الزيجة ولكنها لم ترحب بها.



5- أكد أنه تزوج من سيدة غير مصرية، وعادت إلى بلادها ليكتشف بعد ذلك انها كانت حامل، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إليها، للالتقاء بنجله الوحيد.



6- أصيب بالسرطان خلال الشهور الماضية، وأعلن شفائه منه مؤخرًا .



7- صرح بأنه قام ببيع سيارته للإنفاق على علاجه .