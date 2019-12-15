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فن

في عيد ميلاد زكى فطين عبد الوهاب.. حقيقة اعتراض ليلى مراد على زواجه من سعاد حسني

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:22 ص
صدى البلد
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أحمد عمر
يحتفل اليوم الفنان زكى فطين عبد الوهاب بعيد ميلاده الـ 85، الذى بدأ حياته كمساعد مخرج ، ثم اتجه إلى مجال التمثيل ليحقق العديد من النجاحات، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

1- نجل المخرج فطين عبد الوهاب والفنانة الراحلة ليلى مراد.

2- بدأ عمله مساعد مخرج بفيلم أهل القمة.

3- نشأت فى تلك الفترة علاقة حب مع الفنانة سعاد حسنى وتزوجها لمدة 6 شهور .

4- قال إن والدته ليلى مراد لم تعترض على تلك الزيجة ولكنها لم ترحب بها.

5- أكد أنه تزوج من سيدة غير مصرية، وعادت إلى بلادها ليكتشف بعد ذلك انها كانت حامل، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إليها، للالتقاء بنجله الوحيد.

6- أصيب بالسرطان خلال الشهور الماضية، وأعلن شفائه منه مؤخرًا .

7- صرح بأنه قام ببيع سيارته للإنفاق على علاجه .
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