مظاهرات في ذي قار والبصرة رفضا للسوداني.. العراقيون: ممنوع عودة رجال إيران

ذكرت تقارير إعلامية أن القوات الأمنية تقوم بفتح الطرق نحو أم قصر وخور الزبير والمرفأ النفطي في البصرة جنوب العراق، بعد إغلاقها من قبل متظاهرين المعترضين على الإجراءات الحكومية والسياسية الرامية إلى القدوم برئيس وزراء لا يعكس تطلعات الشارع العراقي، وفق ما ذهبت صحف عراقية.



وقالت الصحف إنه بينما تستمر حالات الإغلاق وقطع الطرق في البصرة، يقوم المتظاهرون في محافظة ذي قار بإغلاق قاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية، احتجاجًا على الإجراءات الحكومية.



وبعد الإعلان عن اسم السوداني كمرشح محتمل لخلافة رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي، أكد محتجون عراقيون رفضهم ترشيح السوداني، أو أي شخصية سياسية تقلدت مناصب في الحكومات السابقة.



وكشف نائب في البرلمان العراقي، عن ضغوط واضحة تمارسها إيران من أجل تمرير ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.



وأكد النائب عن تحالف "سائرون" محمد الغزي لراديو سوا أن "التدخل الإيراني واضح للغاية لجهة ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة".



وتابع الغزي أن تكليف السوداني برئاسة الحكومة يجابه برفض شعبي كبير باعتباره شخصا حزبيا ولا يختلف عن عبد المهدي، كما أنه فشل في إدارة الوزارات التي تولاها خلال الحكومات السابقة".



ودعا الغزي رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تحمل مسؤولياته الدستورية وترشيح شخصية تتوافق مع مطالب المحتجين".



وأمام رئيس الجمهورية برهم صالح حتى 17 ديسمبر لتسمية رئيس وزراء جديد، خلفا لعبد المهدي الذي استقال مطلع الشهر الجاري، تحت ضغط الشارع العراقي.



وشغل السوداني عدة مناصب في الحكومات السابقة من أبرزها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير حقوق الإنسان ووزير التجارة.



وكان السوداني أعلن في تغريدة الجمعة استقالته من حزب الدعوة ومن كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي، وأكد أنه ليس "مرشحا من قبل أي حزب"، وهو ما يؤكد التسريبات التي تتحدث عن محاولات تقودها أحزاب سياسية مقربة من إيران لتمرير ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة.



من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على 5 متهمين في إطار التحقيقات بشأن حادثة ساحة الوثبة وسط بغداد.