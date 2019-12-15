بإطلالة شتوية ناعمة.. نانسي عجرم تبهر متابعيها من مطار القاهرة

نشرت الفنانة بوسي شلبي، صورة جديدة لها برفقة المطربة نانسى عجرم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت بها نانسى عجرم بإطلالة أنيقة.



وأطلت بها نانسي عجرم، ببنطال أنيق باللون الأسود، ونسقت معه بلوفر يبرز جمال رشاقتها باللون البيج، وارتدت معهم بالطو أنيق باللون البيج الغامق الذى يبرز جمالها وأناقتها.



ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف نانسي عجرم بوضع الكثير من الماكياج واكتفت بلمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.



وتركت شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة تبرز جمال ملامحها البسيطة.



ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط أنيق ليبرز جمال إطلالتها الناعمة.