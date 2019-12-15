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فن

شاهد | علي ربيع في شوارع بولاق أبو العلا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:20 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان "على ربيع " عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة من كواليس فيلمه الجديد "الخطة العامية" من حى بولاق أبو العلا.

علق قائلا: "من منطقة بولاق أبو العلا يعني الناس الطيبة الجدعة من تصوير فيلم ( الخطة العامية) بنجهز لكم بأمر الله قنبلة ضحك ، إن شاء الله قريبا ،هتولع نار هتبقي دمار #علي_ربيع .

فيما جاءت تعليقات المتابعين كالتالى :
-عاش يافنان.
-مستنيين الفيلم .
-ربنا يوفقك انت فنان محترم .

يذكر أن فيلم "الخطة العامية" بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.

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