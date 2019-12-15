ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بدء اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:10 م
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
Advertisements
محمد إبراهيم
انطلقت الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية والتى تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة بفندق الماسة كابيتال.

بدأت الاجتماعات بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف فى أفريقيا وألقى مدير إدارة السلم بمفوضية الاتحاد الإفريقي كلمة وجه خلالها الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها للاجتماع على أرضها. مشيرًا إلى أهمية المناقشات والوثائق المطروحة خلال جدول الأعمال متمنيًا ان تثمر نتائج المؤتمر عن دعم جهود الأمن والسلم بقارة أفريقيا.

وألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر في اجتماعات الخبراء كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالوفود المشاركة بالاجتماع على أرض بلدهم الثانى مصر.

وأكد أن مصر تشرف لأول مرة باستضافة الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الإتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للأمن والدفاع والسلامة على مستوى الخبراء وتستمر اجتماعات الخبراء على مدار ثلاثة أيام تتضمن العديد من الجلسات لمناقشة جهود الاتحاد الأفريقى بشأن موضوعات الامن والسلام بالقارة الافريقية.  

وتختتم اللجنة أعمالها بصياغة تقرير مفصل حول نتائج المناقشات بعد موافقة الدول الأعضاء عليها لعرضها على اجتماع رؤساء أركان الدول الأفريقية الذى بدوره سيرفع توصياته إلى اجتماع وزراء الدفاع.

تأتى تلك الاجتماعات في إطار جهود دول القارة لإحلال الأمن والسلام والتنمية بقارة أفريقيا خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019 ، كما تهدف الاجتماعات إلى الخروج برؤية موحدة لمجابهة أى تهديدات أو عدائيات تواجه قارة افريقيا، بما يؤكد إيمان مصر الكامل بأن دول القارة تمتلك الإرادة السياسية والحكمة التى تمكنها من التغلب على التحديات المختلفة.
Advertisements

ترشيحاتنا

لحظة خروج جثمان الفنان حسن عفيفي وتأثر محمد صبحي.. فيديووصور

متى تنتهي الحضانة وتسقط عقوبة الأحكام.. تعرف على المواعيد

كارثة.. تخزين الخبز في الفريزر يؤدي إلى التسمم الغذائي.. نصائح لتجنبها

فى عيد زواج جنش | 5 إطلالات تكشف أناقة زوجة حارس مرمى نادى الزمالك

بعد تراجع ميليشياته في طرابلس.. قطر تفتح أحضانها للسراج

السيسي: ليس لدينا لاجئون في مصر.. إنهم ضيوفنا مهما كان عددهم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح لوح سيارات بأرقام مميزة للبيع تبدأ من 85 ألف جنيه .. صور

بـ فستان قصير.. شاهد | إطلالة أمل رزق الجريئة

الأسود القطيفة.. كيت ميدلتون تعيد إطلالة أشهر فستان لـ الأميرة ديانا