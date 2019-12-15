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رياضة

صراع القاع | تعادل مثير 2-2 بين مايوركا وسيلتا فيجو فى الدوري الإسباني

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:01 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
انتهت أحداث المباراة بين فريقي ريال مايوركا و سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بالايدوس فى الجولة الـ17 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني .

وافتتح سيلتا فيجو التسجيل عبر لاعبه رافينيا ألكانتارا في الدقيقة 20، لكن سالفا سيفيا أدرك التعادل لمايوركا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/ 1.

وأحرز سيلتا فيجو الهدف الثاني فى الدقيقة 50 عن طريق اياجو اسباس من ضربة جزاء

وعلي الرغم النقص العددي، أحرز مايوركا هدف التعادل الثمين في الدقيقة 83 عبر لاعبه الكرواتي أنتي بوديمير.

ليتواصل الصراع بين سيلتا فيجو وريال مايوركا للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.

وظل ريال مايوركا في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق نقطة أمام سيلتا فيجو، صاحب المركز الثامن عشر .
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