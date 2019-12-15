أمريكا تطرد دبلوماسيين صينيين اقتحموا قاعدة عسكرية

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة طردت، سبتمبر الماضي، مسئولين في السفارة الصينية بتهمة التجسس بعد أن حاولا التسلل إلى قاعدة عسكرية حساسة في ولاية فيرجينيا.





ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الحادث الذي يعد الأول من نوعه منذ عام 1987 وقع أواخر سبتمبر الماضي، دون إصدار واشنطن وبكين بيانات رسمية بشأنه.





وأضافت أن المسئولين الصينيين وصلا مع زوجتيهما إلى نقطة تفتيش عند أبواب قاعدة بالغة الحساسية قرب مدينة نورفولك، تستضيف قوات خاصة.





وحسب مصادر الصحيفة، فقد أمر حراس القاعدة الصينيين بالمغادرة لعدم امتلاكهم رخصة لدخول الموقع، غير أن هؤلاء بدلا عن ذلك واصلوا التوغل بسيارتهم إلى داخل القاعدة.





وبعد سد سيارات إطفاء تابعة للقاعدة الطريق أمام سيارة الصينيين، ادعى هؤلاء أنهم ضلوا طريقهم ولم يدركوا الأوامر الصادرة باللغة الإنجليزية.





غير أن حكومة واشنطن أخذت هذا الحادث على محمل الجد، على ما يبدو، ما دفعها، حسب مسئولين أمريكيين اثنين، إلى فرض قيود منتصف أكتوبر على أنشطة الدبلوماسيين الصينيين العاملين على أراضيها، تلزمهم بإبلاغ السلطات مسبقا عن نيتهم لقاء أي مسئولين محليين أو حكوميين أو زيارة مراكز تعليمية أو بحثية.



