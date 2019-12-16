الملقب بـ طبيب الغلابة: لم أتعرض لمتاعب صحية طوال حياتي.. فيديو

أكد دكتور محمد مشالي الملقب بـ طبيب الغلابة أنه لم يعانِ من أي مشكلات صحية طوال حياته به، ولم يذهب للطبيب، مضيفًا:"أنصح الناس بعدم التوتر والبعد عن العصبية والمحافظة على تناول أكل صحي بعيدا عن الدهون والمسبكات، وتجنب التدخين". وأكمل: "الجسم يكفيه 7 ساعات نوم ويجب عليه إخلاص وإتقان العمل خلال ساعات النهار”





وأضاف الملقب بـ "طبيب الغلابة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أن يجب البعد عن القلق النفسي والتدخين والسعي نحو الراحة النفسية والسكينة والإبتسامة المشرقة هي إجراءات لضمان صحة كاملة .وتابع الملقب بطبيب الغلابة أن الطاقة الإيجابية تجعل الإنسان يتغلب على أحزانه ومشاكله وعلى متاعبه والظروف المحيطة به لأن الإنسان لديه ارادة قوية ويجب أن تكون تلك الإرادة ضمان لحياه صحية سليمة.وأشار الملقب بطبيب الغلابة: "الجسم يكفيه 7 ساعات نوم ويجب عليه إخلاص وإتقان العمل خلال ساعات النهار".وقال الملقب بطبيب الغلابة أنه يجب على الطبيب أن ترتسم على وجهه ابتسامة مشرقة لمساعدة المريض في التغلب على متاعبه المرضية.