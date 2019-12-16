برك المياه تغطى مدرسة جابر الأنصاري بعزبة النخل الغربية.. صور

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شكا سكان عزبة النخل الغربية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد»، من إغراق مياه الصرف الصحي أمام مدرسة جابر الأنصاري خلف مركز شباب عزبة النخل الغربية.ويقول الأهالى فى رسالتهم: نعيش في مستنقع من الأمراض وخصوصًا بعد انتشار الناموس والحشرات والروائح الكريهة المنبعثة منها، وناشد الأهالى المسئولين سرعة التدخل رأفة بصحة المواطنين.