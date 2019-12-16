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بين الناس

برك المياه تغطى مدرسة جابر الأنصاري بعزبة النخل الغربية.. صور

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:03 م
صدى البلد
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وسام مختار عدسة _ أحمد بيسو
شكا سكان عزبة النخل الغربية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد»، من إغراق مياه الصرف الصحي أمام مدرسة جابر الأنصاري خلف مركز شباب عزبة النخل الغربية.

ويقول الأهالى فى رسالتهم: نعيش في مستنقع من الأمراض وخصوصًا بعد انتشار الناموس والحشرات والروائح الكريهة المنبعثة منها، وناشد الأهالى المسئولين سرعة التدخل رأفة بصحة المواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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