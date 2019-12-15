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رياضة

هاشتاج «يلا يا أهلي» يجتاح تويتر بعد الفوز على حرس الحدود وتصدر الدوري

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:47 م
الاهلي وحرس الحدود
الاهلي وحرس الحدود
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يلا_يا_أهلي عقب انتصار الأهلي على فريق حرس الحدود بهدف وحيد أحرزه عمرو السولية من تسديدة صاروخية لتسكن شباك المرمى.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وبرزت عدة التعليقات منها: "‏قذيفة من بره التمنتاشر وتلاتة في ستة بتمنتاشر ❤️🦅 ‎#يلا_يا_اهلي".

‏مع الاهلي مينفعش تدافع عشان كده كده هاتخسر، فا العب وأدي واخسر احسن ما تتحسر وانتـ ف منطقتگ .. ‎#يلا_يا_أهلي

‏مباراة كبيرة وممتعة من "طارق العشري"
لعب مفتوح وهجوم طول المباراة
ولكن سئ الاخلاق السولية خرب الماتش
وضيع المتعة وقتل المباراة 😏😏
‎#يلا_يا_أهلي
‎#الاهلي

‏المشجع الزملكاوى اللى كان بيتفرج على الماتش وكان مستنى يحفل علينا 😂😂
‎#الاهلي
‎#يلا_يا_اهلي

‏إذا كُنت أهلاوي فأفتخر أحمد فتحي بين صفوف فريقك ❤️
‎#احمد_فتحي ‎#يلا_يا_اهلي ‎

‏قبل كده الماتشات اللي كانت بتكون بتبقى مقفولة بالمنظر ده كنت في الغالب بتلعب بطريقة واحدة طول الماتش اللي كانت في الغالب يا لعب طولي يا عرضيات وده مع اكتر من مدرب واكتر من مدرسة لكن النهاردة الفرق باين جدا احنا كل شوية بطريقة لعب مختلفة اللي هو هجيب جون يعني هجيبه🤚
‎#يلا_يا_اهلي

‏اتمني من جمهور الاهلي الحقيقي
الدعم الكامل لجميع اللاعبين وعدم التقليل من احد وبالاخص ازارو ومروان 
الدعم يا اهلاويه هيرجعلهم الثقه بلاش الكوميكس البايخه بعد كل ماتش وشكرا ومبروك الفوز والصداره ‎#يلا_يا_اهلي

‏‎#يلا_يا_اهلي
ال 11 لاعب بتوع حرس الحدود 
في منطقه ال18 والاهلي بيكسب كمان💔
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