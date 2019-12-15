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رياضة

الزمالك يكشف تفاصيل عقوبة منتظرة ضد محمود كهربا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:26 م
محمود كهربا
محمود كهربا
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حسام الحارتي
كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة حول العقوبة المالية المنتظر توقيعها على محمود عبدالمنعم كهربا المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي ولاعب الفريق الأبيض السابق.

وتقدم مسئولو الزمالك بشكوى ضد اللاعب لدى المحكمة الرياضية الدولية بسبب فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد والتوقيع لفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ومنه لصفوف النادي الأهلي.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة الزمالك علمت أن التعويض المالي المنتظر الحصول عليه لن يكون كبيرا وسيصل لنصف مليون دولار أو مليون دولار كحد أقصى.

وطلب النادي في شكواه الحصول على ٥ ملايين يورو تعويض عن رحيل اللاعب.

وجاء التعويض المنتظر بنصف مليون دولار أو مليون بحد أقصى بسبب راتب اللاعب الذي كان يصل لـ٤ ملايين جنيه مع الزمالك وتقوم المحكمة الرياضية الدولية بتقدير قيمة العقوبات المالية مقارنة بعقود اللاعبين.

وأعلن النادي الأهلي، ضم كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف موسم بعد دفع الشرط الجزائي للنادي البرتغالي الذي وصل لـ٤٥٠ ألف دولار.

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