ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فشل انتقال حارس الزمالك لـ نادي إنبي .. والفريق في مأزق

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:34 م
محمد أبو جبل حارس
محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك
Advertisements
القسم الرياضي
صرف مسئولو نادي إنبي النظر عن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد الاتصالات التي تمت في وقت سابق.

وجاء تعاقد نادي إنبي مع حلمي طولان لتولي المسئولية الفنية ليعقد من الصفقة بسبب الخلافات بين المدرب وإدارة نادي الزمالك وهو ما أبعد الحارس بشكل كبير عن الانضمام .

ويواجه أبو جبل شبح الرحيل عن الزمالك مع عودة محمود عبد الرحيم جنش بسبب الزحام في مركز حراسة المرمى وتواجد كل من محمد عواد ومحمد صبحي أيضا.

ويحق للزمالك التعاقد مع لاعب واحد فقط خلال يناير المقبل بسبب استخدام ٤أوراق استبدال قبل بداية الموسم الكروي الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. عماد السيد يكشف سبب رحيله عن الزمالك والمفاجأة جنش

جنش وحمادة أنور وعامر عامر يشاركون في تشييع جثمان علاء علي

الزمالك | لا نية للتعاقد مع أي لاعب من المشاركين ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة

فينجادا وكارتيرون أقوى المرشحين لتدريب الزمالك خلفا للصربي ميتشو

محمود فتح الله: انتهاء مشكلة مستحقاتي القديمة لدى نادي الزمالك

الزمالك يغلق ملف رحيل لاعبي الفريق بفرمان من كارتيرون

ترشيحاتنا

كان أبا حنونا | أول تعليق لـ هناء الشوربجي بعد رحيل زوجها حسن عفيفي | فيديو

الزمالك يكشف تفاصيل عقوبة منتظرة ضد محمود كهربا

محاربة الفساد من أجل أفريقيا وكرة القدم.. عمرو فهمي يعلن شعار حملة ترشحه لرئاسة الـCAF

تنمر جديد.. شباب يصفعون عامل نظافة على وجهه في طنطا

جبروت أم .. أقصرية تترك طفلتها داخل المقابر فريسة للحيوانات والبرد القارس

باستثناء الشبورة الكثيفة | الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بدءا من الغد حتى نهاية الأسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور