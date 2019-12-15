فشل انتقال حارس الزمالك لـ نادي إنبي .. والفريق في مأزق

صرف مسئولو نادي إنبي النظر عن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد الاتصالات التي تمت في وقت سابق.





وجاء تعاقد نادي إنبي مع حلمي طولان لتولي المسئولية الفنية ليعقد من الصفقة بسبب الخلافات بين المدرب وإدارة نادي الزمالك وهو ما أبعد الحارس بشكل كبير عن الانضمام .





ويواجه أبو جبل شبح الرحيل عن الزمالك مع عودة محمود عبد الرحيم جنش بسبب الزحام في مركز حراسة المرمى وتواجد كل من محمد عواد ومحمد صبحي أيضا.



