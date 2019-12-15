التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف يحسم مباراة المنيا وميت عقبة بالدوري الممتاز للصالات

تعادل فريقا المنيا وميت عقبة لكرة الصالات بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن ثامن مباريات الدوري الممتاز والتي أقيمت مساء اليوم بصالة استاد المنيا.





وكان انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدفين أحرزهما اللاعبان محمود عادل، وإسماعيل بلانكو، مقابل هدف واحد لأبناء ميت عقبة.





وفي بداية الشوط الثاني، سجل عبدالرحمن، أمين لاعب المنيا، الهدف الثالث، بينما ضغط الفريق المنافس وأحرزوا هدفي التعادل، بينما نجح حارس المنيا فضل الطيب في إخراج والتصدي لعدة فرص وتسديدات صعبة.





عقب تعادل اليوم يرتفع رصيد المنيا إلى 14 نقطة، بالتساوي مع ميت عقبة.





كما حرص أعضاء مجلس ادارة نادي المنيا على حضور المباراة لدعم الفريق، حيث حضر المستشار احمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، ا.خالد فايز، و ا. هاني صدقي، ا.محمد احمد شحاته أعضاء المجلس.



