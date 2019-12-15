لطيفة تفجر مفاجأة لجمهورها.. تفاصيل

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عن تحضيرها لأغنية جديدة لها بالاشتراك مع الملحن مدين وكلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.





ونشرت لطيفة صورها لها مع الملحن مدين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء التحضير للأغنية.





وعلقت لطيفة علي الصورة قائلة "انا ومدين محضرين لكم غنوه جامده كلمات العبقري ايمن بهجت قمر".





وانهالت عليها التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت "بالتوفيق يا فنانه" و " منتظرين التألق كالعادة" و "في انتظارك يا ملكه" و "موفقة دائما".



