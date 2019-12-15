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فن

لطيفة تفجر مفاجأة لجمهورها.. تفاصيل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:57 م
لطيفه والمحلن مدين
لطيفه والمحلن مدين
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مصطفى كرم
أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عن تحضيرها لأغنية جديدة لها بالاشتراك مع الملحن مدين وكلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

ونشرت لطيفة صورها لها مع الملحن مدين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء التحضير للأغنية.

وعلقت لطيفة علي الصورة قائلة "انا ومدين محضرين لكم غنوه جامده كلمات العبقري ايمن بهجت قمر".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت "بالتوفيق يا فنانه" و " منتظرين التألق كالعادة" و "في انتظارك يا ملكه" و "موفقة دائما".

كانت آخر ألبومات لطيفة ألبوم "فريش" الذى أصدرته فى عام 2017، أما بالنسبة للأغانى هى أغنية "أمى" التى لاقت استحسان الجماهير وهى من كلمات: أحمد سامي ورامي جمال الدين، ومن ألحان وتوزيع: إسلام صبري.
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