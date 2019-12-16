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رياضة

فرج عامر: الحكم كاد يفسد لقاء سموحة وأسوان

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:50 ص
فرج عامر
فرج عامر
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حسام الحارتي
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الحكم محمود دسوقي كاد يفسد مباراة فريقه أمام أسوان بالدوري.

قال محمد فرج عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سموحة استحق ركلة جزاء واضحة لمحمد الترهوني، بجانب أن ركلة جزاء أسوان غير صحيحة لأن الكرة اصطدمت في بطن لاعب سموحة وليس يده".

وواصل محمد فرج عامر: "الحكم كان مترددًا في قراراته بشكل كبير، بالتأكيد لم يتعمد ذلك لكنه لم يكن موفقًا، وأتمنى وجود حكم دولي صاحب خبرة في مباراتنا المقبلة أمام الزمالك".

وحقق نادي سموحة فوزا هاما على منافسة أسوان بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة حالة اضطراب بين حكم اللقاء وإبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة مما لجأ حكم اللقاء الي طرد ابراهيم حسن خارج أرض الملعب .
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