محامي أسرة الشهيد المنسي يكشف أسباب المطالبة بوقف تصوير مسلسل كرارة

قال جمال عطوة محامي أسرة الشهيد أحمد المنسي، إن الأسرة فوجئت بتجسيد الفنان أمير كرارة للشهيد أحمد المنسي، دون الرجوع لوالدته أو أشقاءه.



وأضاف جمال عطوة في تصريحات تلفزيونية، أنه يحترم الفنان أمير كرارة وما يقدم من فن، إلا أنه كان يجب الرجوع إلى أسرة الشهيد أحمد المنسي والاستماع لهم ومعرفة حياة البطل ونشأته من أهله.



وأوضح محامي أسرة الشهيد أحمد المنسي، أن الأسرة رفعت دعوى قضائية في قضاء الأمور المستعجلة للمطالبة بوقف تصوير المسلسل الذي يجسد حياة الشهيد أحمد المنسي وبطله الفنان أمير كرارة.

