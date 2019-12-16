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مرأة

انتبه.. نصائح رائعة تضمن نجاح العلاقة العاطفية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
نصائح رائعة تضمن
نصائح رائعة تضمن نجاح العلاقة العاطفية
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رضوى حسام
هناك العديد من العلاقات العاطفية التي قد تبدو في بداية الأمر بأنها رائعة، لكن لسوء الحظ تفشل، وهذا يعود إلى بعض المشاكل التي يغفل عنها الكثير ، قدم موقع " power of positivity " مجموعة نصائح تضمن نجاح العلاقة العاطفية .

- التحدث وجهًا لوجه :-
يجب تجنب قضاء معظم الوقت في تبادل الرسائل النصية دون التحدث سويا وجها لوجه، خصصا وقتا كافيا للخروج سويا أكثر من مرة خلال الأسبوع والتحدث في مختلف أمور الحياة.


-البحث عن الأنشطة المشتركة:-
وجود أنشطة مشتركة بينكما وممارستها معا، أو تجربة أشياء جديدة، سيعزز من اندماج كل منكما في حياة الآخر.


-الحفاظ على المساحة الشخصية للطرفين :-
ضعي في اعتبارك أن لبداية العلاقة العاطفية شغفها الذي قد يجعلك تتصرفين دون تفكير في تنفيذ مطالب الآخر تحت مسمى الحب، ولكن مع الوقت ستبدأين في الشعور بالملل وربما انعدام وجودك من الأساس. لذا يجب أن يحترم كل منكما الحياة الشخصية للآخر .


-النقاش وقت الخلاف :-
بعض الأشخاص يخشون الدخول في مناقشة حادة مع الطرف الآخر خوفا من العواقب التي قد تحدث، ولكن ضعي في اعتبارك أن أساس العلاقة القوية هو عدم الخوف من حدوث الصراعات، وسيكون النقاش مفيدا.
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