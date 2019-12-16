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منوعات

شاهد.. رجل يعود للحياة بعد وفاته

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
إكرام الميت دفنه، مقولة متداولة ومبدأ سائد يتبعه الناس عند وقوع حالة وفاة تكريمًا للمتوفي، ومن هذا المنطلق قامت أسرة باستلام أبيهم المسن وبدء مراسم الغسل استعدادًا لدفنه، ولكن الروح عادة إلى جسد الأب من جديد.

منذ يومين واجه الأب مشكلة في التنفس ودخل إلى العناية المركزة ومحاولة إنعاشه ولكن محاولات الإنعاش أثبتت فشلها، وأخبر الأطباء عائلة الأب أنه فارق الحياة، وفقًا لموقع "الشروق" التونسي.

وبالفعل جرت الإجراءات وتم إخراج شهادة وفاة للأب البالغ من العمر الستين، وتسلمت الأسرة الجثمان وذهبت إلى المنزل لإعداده لمراسم الدفن، ولكن كانت المفاجأة عندما قام الأشخاص بتغسيل الرجل.

مازال الرجل حي يرزق، وعادت به الأسرة إلى مستشفى بولاية القيروان بـ تونس في الليل لاستكمال علاجه، بعد أن فشل الأطباء في تشخيصهم.

وقال أحد المسئولون بالصحة عن تلك الواقعة :" دخل الرجل إلى المستشفى وهو يعاني من مشكلات في التنفس ومشكلات صحية أخرى، وعندما ساءت حالته تم إدخاله إلى العناية المركزة، ولكن قال أحد الأطباء أنه توفي سريرًا".

وأكمل المسئول:" طلبت الأسرة أن تتسلم جثمانه لتغسله بالمنزل وبالتالي تم إخراج شهادة الوفاة ، ولكن فوجئنا بعودة الأسرة في المساء ومعها الرجل حي، فتم إدخاله المستشفى مرة أخرى وعيين فريق طبي للاعتناء به، بينما تم فتح تحقيق في الواقعة لمعاقبة المخطئ".
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